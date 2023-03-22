MASKİ, İstanbul Afet Müdahale Planı toplantılarına katıldı

14 Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerinin katıldığı toplantılarda İstanbul'da olabilecek bir afet durumunda destek olması planlanan illerin yapması gerekenler konuşuldu.

İLBANK İstanbul Bölge Müdürlüğünde 14 Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerinin katıldığı ‘Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) İstanbul İl Afet Müdahale Planı ve Kahramanmaraş depremleri değerlendirme toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay da katıldı.

İstanbul'da olabilecek bir afet durumunda yapılması gerekenler konuşuldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında meydana gelen sorunlar ve yapılan müdahalelerin konuşulduğu toplantıda olabilecek İstanbul depreminde alınacak tedbirler ve kurulacak koordinasyon sunum eşliğinde anlatıldı. Toplantıda, İstanbul'da meydana gelebilecek afet durumunda destek verecek olan 14 ilin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerinin koordinasyonun şimdiden sağlanması hedeflendi. Mega kentte yaşanacak bir afette İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sorumluluğundaki altyapı (içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri) sistemlerindeki hasarların ve arızaların tespitinin yapılması, bakım onarımlarının yapılması ve tesislerin işler halde tutulmasının hedeflendiği ifade edildi.

İstanbul altyapısı hakkında bilgiler verildi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Başkanlığında yapılan ‘Afet Altyapı Grup toplantısına' da katılım sağladı. Toplantıya katılan 14 ilin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürleri önce İstanbul ilinin altyapısı hakkında bilgilendirildi, ardından destek illerin koordinasyonu ve her ilin vereceği desteğin planlaması yapıldı. Aslay da MASKİ olarak olabilecek bir afette yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Manisa olarak yapabileceğimiz destekleri anlattık”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Kahramanmaraş Merkez üslü iki büyük depremin ardından ülkece kenetlenerek yaraların sarılması noktasında çalıştık. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ivedi bir şekilde deprem bölgesine ulaştık. Arama kurtarma çalışmalarına iş makinelerimizle destek verirken, depremzedelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için tankerlerle su taşıdık. Bölgede kanalizasyon çalışmalarımızı da sürdürerek vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına özveriyle hareket ettik. İdare olarak deprem bölgesinde zarar gören içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tekrardan işleyebilmesi için de önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün de olabilecek bir afet durumunda mega kentimiz İstanbul'da neler yaşanacağıyla ilgili sorumlu kurum yöneticilerinin katıldığı koordinasyon toplantılarında yapılan sunumları dinledik. Manisa olarak yapabileceğimiz destekleri ve asrın felaketinde yaptığımız çalışmaları anlattık. Rabbim, tüm insanlığa böyle bir felaket yaşatmasın” dedi.