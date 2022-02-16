MASKİ, kaliteli ve sağlıklı içme suyu için çalışıyor

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Saruhanlı ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek içme suyu çalışmaları ve süreçleri hakkında personel ile görüştü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri Recep Günay ve İlker Kılıç, Saruhanlı ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. MASKİ İlçe şefi Serdar Özgedik'in de yer aldığı ziyarette içme suyu çalışmaları ve ilçedeki hizmetler hakkında personel ile sahada da incelemelerde bulunularak istişarelerde bulunuldu. Vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli içme suyu hizmeti sunabilmek adına çalışmalarını 17 ilçede tüm hızıyla sürdürdüklerini söyleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “İlçelerimizdeki birimlerle sürekli iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımızın en önemli ihtiyacı içme suyu konusunda sorun yaşamaması için şube müdürlerimiz, birim sorumlularımız ilçe yetkililerimizle iletişim halinde.” şeklide konuştu.