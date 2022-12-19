MASKİ, kayıp-kaçak su sorununa neşter vuruyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Merkez Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisi ile Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisi arasında ekonomik ömrünü tamamlayan isale hattının 1,5 kilometrelik çelik borularla yenileneceği müjdesini Aralık ayı Meclis Toplantısı 2'nci oturumunda paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı 2'nci Oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, MASKİ'nin su kayıp-kaçaklarını azaltmak için Ilıca'da yapacağı altyapı çalışması ile Manisa merkezin içme suyu kapasitesini artıracak sondaj işiyle ilgili de bilgi verildi.

Başkan Ergün konuşmasında, su kayıp-kaçaklarını azaltmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade ederek, “Manisa Merkez Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisimizden, yani sondajlarımızın olduğu noktadan Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisimize su taşıdığımız 1,5 kilometrelik isale hattını yenileyeceğiz. Bu hattımızı da SCADA sistemine bağlayacağız. Bunun da ihalesini 16 Aralık Cuma günü yaptık. Ömrünü tamamlayan eski hattı, çelik borularla değiştirerek daha sağlıklı bir sistemi hayata geçireceğiz. Bu çalışmalarımızla su kaynaklarımızı koruyor, eski hatlardan kaynaklı kayıp-kaçak oranlarını da daha aşağıya çekiyoruz” dedi.

Sondaj çalışmaları devam ediyor

Başkan Ergün, açıklamalarının devamında Manisa merkezin batı ve doğu kanadında devam eden sondaj çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Ergün, “Bunun yanında il merkezimizin içme suyu kaynaklarını artırmak için batı kanadına 10 adet, doğu kanadına da 8 adet olmak üzere yeni sondajlar açıyoruz. Bu noktadaki çalışmalarımız da devam ediyor” ifadelerini kullandı.