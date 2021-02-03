MASKİ, mahalleleri susuz kalmaktan kurtardı

Ekipler, Akhisar ilçesine bağlı Bünyaniosmaniye Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu zarar gören içme suyu deposu trafosuna müdahale ederek ve Yunusemre ilçesine bağlı Küçükbelen Mahallesinde kötü hava şartlarından dolayı arızalanan trafoyu değiştirerek mahalleleri susuz kalmaktan kurtardı.

Manisa ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış ve kötü hava koşulları il genelinde bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Yaşanan olumsuzluklara anında müdahale eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşamasının önüne geçti. Akhisar ilçesine bağlı Bünyaniosmaniye Mahallesinde bulunan trafo, yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüştü. Yunusemre ilçesine bağlı Küçükbelen Mahallesinde bulunan trafo da kötü hava koşulları nedeniyle arızalandı. Mahallelere su sağlanamamasından dolayı hemen harekete geçen Elektirik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bünyaniosmaniye'de trafoya anında müdahale ederek sorunu giderdi ve depoya içme suyu takviyesi yaparak mahallenin susuz kalmasını engelledi. Ekipler ayrıca Küçükbelen Mahallesindeki trafoyu da değiştirdi.

Muhtarlar Başkan Ergün'e teşekkür etti

Bünyaniosmaniye Mahallesi Muhtarı İhsan Gümüş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yıldırım düşen depomuzu tamir eden ve içme suyu takviyesi yaparak sorunumuzu gideren personele ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Küçükbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Durmuş da, “Kötü hava koşulları nedeniyle arızalanan trafomuza MASKİ ekipleri çok kısa bir sürede müdahale ederek mağdur olmamızı engelledi. Ekiplere ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.