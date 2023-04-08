MASKi mahallelerin çehresini değiştiriyor

Çalışmalarda Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi ve Selendi'ye bağlı Kınık Mahallesi değişimi yaşadı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi' kapsamında mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Otmanlar'ın çehresi MASKİ ile değişti

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen projede Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde alt ve üstyapı dönüşümü tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve şube müdürleri de 7,5 milyon TL yatırım bedeliyle baştan aşağı yenilenen Otmanlar Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Daire Başkanı Emir ve beraberindekiler mahalle muhtarı Serdar Sağol ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Mahalle muhtarı Serdar Sağol, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

“7,5 milyon TL'lik alt ve üstyapı çalışması tamamlandı”

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “154 Mahalle Projemizde, belde ve köy durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Projemiz kapsamında Otmanlar Mahallemizin ilk olarak altyapısını yeniledik. Altyapı çalışmalarımızda 5 bin metre içme suyu, 3 bin metre kanalizasyon, 1 adet 500 kişilik fosseptik inşaatı çalışmaları sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından başlattığımız 20 bin metrekarelik kilit parke döşeme çalışmaları da sona erdi. Mahallemiz toplam 7,5 milyon TL'lik bir yatırımla yepyeni ve daha modern bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde mahallelerimizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kınık Mahallesinin içme suyu terfi hattı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı da Selendi ilçesine bağlı Kınık Mahallesindeki yeni açılan sondaja 3 kilometrelik terfi hattı yenileme çalışmasını gerçekleştirdi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay, MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı ve yetkili personel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede mahalle muhtarı Nurullah Görgün de hazır bulundu. Çalışmanın tamamlanması ile mahalleye daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlanmış olacak.

“Hizmetin en güzelini alıyoruz”

Mahalle Muhtarı Nurullah Görgün, “Kınık mahallemizin daha sağlıklı içme suyu talebine hemen cevap verildi. Sürekli arıza veren hattımız yeni sondaj ve terfi hattı ile yenilendi. Artık sorun yaşamayacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Hizmetin en güzelini alıyoruz” dedi.