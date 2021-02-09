MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde su sıkıntısı yaşanmaması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde mevcut içme suyu tesislerinin motopomplarındaki arızalara erken müdahalede bulunmak üzere 200 adet dalgıç elektrik motoru ve pompa alımı gerçekleştirdi. Yapılan alım ile malzeme stoku güçlü tutuldu.

Her ihtimale karşı önlemler alınıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, malzeme stoklarını her zaman güçlü tuttuklarını ifade ederek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den aldığımız talimatlar doğrultusunda vatandaşlarımızın arızadan kaynaklı herhangi bir susuzluk yaşamaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 200 adet yeni motopomp alımı gerçekleştirdik. Stoklarımızı güçlü tutarak vatandaşlarımızın olası arızalarda içme suyu noktasında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.