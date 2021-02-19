MASKi personeli yolda buldukları telefonu sahibine teslim etti

Genel Müdür Aslay, yaptıkları duyarlı davranıştan ötürü personelleri tebrik etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personellerinden İlkay Başkesen, Arif Yalçınkaya ve Ramazan Demir, mesai sırasında yolda bir telefon buldu. Ekran kilidi olan telefona gelen arama sayesinde sahibine ulaşan personeller, telefonu sahibine teslim etti. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ile personelleri makamında ağırlayıp, yaptıkları bu duyarlı davranıştan ötürü tebrik etti.

“Telefonunuzu bulduk. Biz MASKİ personeliyiz. Telefonunuz emin ellerde”

Olayı anlatan Arif Yalçınkaya, eski pazaryerinden çıkarken Ramazan Demir'in uyarısıyla yerde bir telefon olduğunu fark ettiklerini belirterek, “Telefon sahibine ulaşmak istedik ama ekran kilidi olduğu için açamadık. 5 dakika sonra telefon sahibinin annesi aradı. Ramazan Demir telefonu açtı. Bir bayan çıktı. Telefonu oğluna verdi. Turgutlu yolunda olduğunu söyledi. Ramazan Demir de ‘Telefonunuzu bulduk. Biz MASKİ personeliyiz. Telefonunuz emin ellerde. Aracımıza su almak için Kırtık İtfaiyesine gidiyoruz. Oraya gelin telefonunuzu teslim edelim' dedi. Vatandaşımız da oraya geldi. Telefonu teslim ettik. Teşekkür edip ayrıldı” diye konuştu.

“Tüm MASKİ personeli dürüst ve yardımseverdir”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da tüm MASKİ personelinin dürüst ve yardımsever olduğunun altını çizerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kurumumuz ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Sonuçta vatandaşımızın hem maddi yönden hem de içerisindeki bilgiler yönünden kıymetli bir malzemesini bulup sahibine teslim ettiniz. Sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir ekiple çalıştığımız için ne mutlu bize”

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz de telefonu sahibine teslim eden personellere teşekkürlerini ileterek “Cep telefonlarının çalındığı, istismar edildiği bir dönemde arkadaşlarımızın buldukları cep telefonu sahibine ulaştırma konusunda gösterdikleri duyarlılık takdire şayandır. Böyle bir ekiple çalıştığımız için ne mutlu bize” dedi.