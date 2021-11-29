MASKİ sağanak yağış ve fırtınaya karşı teyakkuzda

MASKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısına istinaden teyakkuz durumuna geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli fırtınanın Ege Bölgesi'nde de etkili olacağını açıkladığı ve yağışların meydana geleceği yönündeki açıklamasının ardından harekete geçen MASKİ'nin tüm ekipleri, araç ve ekipmanları ile hazır durumda bulunuyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısına yönelik ekiplerimiz hazırlıklarını yaptı. Görevli ekiplerimiz tüm gün teyakkuz halinde olacak. Gönül ister ki böyle durumlar hiç yaşanmasın, ancak doğal afetler de adı üzerinde hayatımızın bir gerçeği. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.