MASKİ, Sarıgöl'de çalışmaları değerlendirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve mahallelerinde yaşayan vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarını sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Sarıgöl ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Abone İşleri Şube Müdürü Yalçın Güney'in de yer aldığı ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, MASKİ İlçe Şefi Veli Toptaş ve personeller ile bir araya gelindi. Daire Başkanı Akbaş, ilçe personeli ile abone yönetimi hakkında istişarelerde bulunarak vatandaşa eksiksiz hizmet noktasında çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçeye hizmet ulaştırıldığını ifade eden Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Vatandaşlarımızın abonelik iş ve işlemleri ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ilçelerimiz ile sürekli görüşme halindeyiz. Yaptığımız işlerde koordineli bir şekilde çalışmak çok önemli. Biz de bu noktadan hareket ederek ilçelerimiz ile düzenli bir şekilde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hizmet binalarımızı da ziyaret ederek ilçe şeflerimiz ve personelimiz ile istişarelerde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.