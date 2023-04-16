MASKİ, Sarıgöl'e de atıksu arıtma tesisi kazandırdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 57 milyon TL yatırım bedeliyle Sarıgöl'ün evsel nitelikli atıksu arıtma tesisinde çalışmaların tamamlandığı müjdesini verdi. Başkan Ergün, “Bereketli topraklarımızı ve suyumuzu korumak için inşa ettiğimiz tesisimizin hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl'ün evsel nitelikli atıksularını arıtmak için bir tesis inşa etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısında çalışmaların tamamlandığı müjdesini verdi. Kuru kabulü de geçtiğimiz günlerde yapılan tesise atıksu alımına da başlandı. Tesiste günlük 2 bin 800 metreküp atıksu arıtımı yapılacak. Başkan Ergün de, meclis toplantısında yaptığı konuşmada tesisle ilgili bilgiler paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için çalıştıklarını ifade ederek, “Sarıgöl ilçemizin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için inşaatına başladığımız tesisimizi de hayırlısı ile tamamladık. Buradan da Sarıgöllü hemşehrilerime müjdemiz olsun. 57 milyon lira yatırım yaptığımız atıksu arıtma tesisimiz ile ilçemizdeki 41 bin nüfusun atıksularını arıtarak doğamıza sağlıklı bir şekilde vereceğiz. Bu tesisimiz Sarıgöl ilçemizle birlikte, tesisimize yakın olan Alaşehir ilçemize bağlı Yeşilyurt mahallesi ve çevresindeki 17 kırsal mahallemizi de etkiliyor. Onların da atıksularını bu tesise almak suretiyle arıtacağız. Bereketli topraklarımızı ve suyumuzu korumak için inşa ettiğimiz tesisimizin hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. En kısa süre içerisinde açılışını hep beraber inşallah gerçekleştiririz” dedi.