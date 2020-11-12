MASKİ, sel felaketlerinin önüne geçiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl'ün Günyaka Mahallesinde aşırı yağışlardan etkilenerek sel felaketine neden olan dere yataklarında hummalı bir çalışma başlattı. Dere temizlik çalışmalarının ardından Günyaka Mahallesinde iki ayrı noktada 35 metrelik yerinde dökme kutu menfez imalatına başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Günyaka Mahallesinde geçtiğimiz haftalarda aşırı yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketi sonrası dolan dere yatakları MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Yapılan temizliğin ardından MASKİ ekipleri Günyaka Mahallesinde iki ayrı noktada 35 metrelik yerinde dökme kutu menfez çalışmalarına da başladı. Çalışmalar hakkında konuşan Günkaya Mahallesi Muhtarı Gürbüz Erkut, “Mahallemizde özellikle altyapıda zaman zaman yaşadığımız sorunlar Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile son buldu. Bugün de geçtiğimiz haftalarda aşırı yağışın etkisi ile sel felaketi yaşanan dere yataklarının temizliği yapıldı. Şuanda da çalışmaların bir kısmı devam ediyor. MASKİ ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyorlar. Tıkanık olan dere yataklarının temizlenmesinin ardından iki ayrı noktada 35 metrelik yerinde dökme kutu menfez çalışmaları da başladı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere MASKİ ekiplerine teşekkürü bir borç biliyorum. Yapılan hizmetler doğrultusunda mahallemiz daha yaşanılabilir bir yer oldu” dedi.