MASKİ su tasarrufu konusunda öğrencileri bilgilendirecek

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla tasarladığı Su Tasarrufu Eğitim Projesi Cemal Ergün İlköğretim Okulu ile başlıyor. Proje kapsamında il genelindeki 60 ilkokul ziyaret edilerek, eğlenceli materyallerle öğrencilere suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla MASKİ, Su Tasarrufu Eğitim Projesi'ni yeniden hayata geçiriyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında, 17 ilçe dahil olmak üzere okul ziyaretleri yapılarak, ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerine suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da onaylanan proje, ilk olarak Şehzadeler ilçesi Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan Cemal Ergün İlköğretim Okulu ile başlayacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Manisamızda içme suyu temininin oldukça zorlu ve maliyetli olduğu hepimizin malumudur. Bu yüzden de suyun bilinçli kullanımı konusu bizler için bir kat daha önem taşımaktadır. Bunu da en iyi, çocuklarımıza tasarruf bilincini aşılayarak sağlayabiliriz. Eğlendirirken öğreten içeriklerin yanı sıra, teşvik edici hediye setlerini de kapsayan projemiz ile ilimiz genelinde okul okul gezerek suyun önemini ve koruma yöntemlerini anlatacağız. Çocuklarımız geleceğimizdir; biz de MASKİ olarak geleceğimize yatırım yapıyoruz” dedi.