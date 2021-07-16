MASKİ taşkın tehlikesine karşı önlem alıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek ve her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesindeki dere geçiş noktasında prefabrik kutu menfez çalışması yapıldı. Çalışma ile yağışlı havalarda yol üzerinde meydana gelebilecek taşkın tehlikesinin önüne geçildi.

Saraycık Mahalle Muhtarı Arif Çatal, “Mahallemizdeki dere geçiş noktasında en ufak bir birikme ve yağışta taşkın meydana geliyor, vatandaşlarımız zor durumda kalıyordu. MASKİ ekipleri hemen müdahale ederek, kutu menfez çalışması yaptı. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.