MASKİ, temiz bir çevre ve enerji tasarrufu için GES inşa ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki görevine devam ederken Manisa'da da yatırımlarını sürdürüyor. İdare, Alaşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi içerisine 25 milyon TL yatırım bedeliyle kazandıracağı 1 megavatlık güneş enerji santralinde panellerin takılacağı ayakların montajlarını tamamladı. Tesiste kısa bir süre sonra 2 bin 895 panelin montajına başlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki aktif hizmetlerine devam ediyor. Kurumlar Manisa'daki görevlerini de aksatmadan sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda 25 milyon TL yatırım bedeliyle ihalesi yapılan 1 megavatlık Alaşehir Güneş Enerji Santralinde çalışmalar hız kazandı. 2 bin 895 adet panelin kurulacağı alanda panellerin takılacağı ayakların montajları noktalandı. Kısa bir süre içerisinde panel montajlarına geçileceği belirtildi.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile çevre dostu tesisler kuruluyor

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Manisamızın doğasını korumak için geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde yatırım programımıza eklediğimiz güneş enerji santrali kurulumlarına hızla devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Alaşehir ilçe merkezi için 43 milyon TL yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz ileri biyolojik atıksu arıtma tesisine şimdi de güneş enerji santrali kuruyoruz. 25 milyon TL yatırım bedeliyle başladığımız projede panellerin kurulacağı ayakların montajını noktaladık. 2 bin 895 panelin kurulacağı bu çalışmamız ile hem enerji tasarrufu sağlayacağız hem de buradan elde edeceğimiz gelir ile Manisamıza yeni yatırımlar yapılacak” dedi.