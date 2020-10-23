MASKİ, vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor

ÇÖZMER'e gelen vatandaş talepleri üzerine harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, restorasyon ve tamirat çalışmalarında sona gelinen Yiğitbaş Veli Cami'sinin ve sokakta bulunan apartmanların parsel hatlarının bağlandığı kanalizasyon hattının çalışmalarını tamamladı.

“Vatandaşların taleplerini dikkate aldık”

Vatandaşlar tarafından ÇÖZMER'e konuyla ilgili taleplerin yapıldığını vurgulayan MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Bizden talep edilen kanal hatlarıyla ilgili yaptığımız bu çalışmayla gerek apartmanların parsel hatlarının bağlanmasında fayda sağlayacak, gerekse de Yiğitbaş Veli Cami'sinin parsel hatlarının bağlanması suretiyle bölgenin geneline hizmet etmiş olacağız. Bugün çalışmaları tamamlıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Ramazan Sevgili, mahalleli olarak şimdiye kadar mağdur durumda olduklarını belirterek, “Tüm sorunlarımızı çözen ve bizi bu sıkıntıdan kurtaran MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve belediye başkanlarımıza tüm mahalle adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.