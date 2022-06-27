MASKİ, Zeytinliova'da vatandaşı dinledi

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya MASKİ Genel Müdürlüğü de katılım göstererek mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Akhisar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyon çerçevesinde Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve kurum temsilcilerinden oluşan heyet Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde vatandaşla bir araya geldi. Toplantıya MASKİ İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan, Projeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kadri Akkurt, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden İlker Kılıç, MASKİ Akhisar İlçe Şefi Ali Tekinol da katılım sağladı.

Kaymakam Sabit Kaya'nın açılış konuşmasının ardından vatandaşa tek tek söz verilerek talepleri dinlendi. Toplantının devamında talepler doğrultusunda ilgili kurumların temsilcilerine söz verildi. Kurum temsilcileri de sorumluluk alanları içerisinde bulunan konularla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. MASKİ heyeti sorun yaşanan konuları ilgili daire başkanlıklarına bildirmek üzere gerekli notları aldı. Toplantının sona ermesiyle birlikte MASKİ heyeti, Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir ile bir araya gelerek talepler ve öneriler konusunda istişarede bulundu.