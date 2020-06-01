İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MASKİ'de 4 çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi Başkanlığında 1, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tesis görevlisi 1 ve Saruhanlı MASKİ İlçe Şefliğinde ise 2 personelde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilirken testi pozitif çıkan personelin hastanede tedavilerine devam edildiği ifade edildi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Merkez İkiz Kuleler hizmet binasında İçme Suyu Dairesi Başkanlığında 1, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tesis görevlisi 1 ve Saruhanlı MASKİ İlçe Şefliğinde 2 personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan personelin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamada ilgili birimlerde sosyal izolasyon sürecinin ilk vakanın tespitinden sonra yapıldığı belirtilerek üç birimdeki tüm personelin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındığı ifade edildi. 14 günlük zorunlu karantina sürecinde şu ana kadar diğer personellerde herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedilirken üç birimde de gerekli dezenfeksiyon çalışması yapılarak tüm önlemlerin alındığının altı çizildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.