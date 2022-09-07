MASKİ'de acil durum tatbikatı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli Atıksu Arıtma Tesisi'nde organize edilen tatbikatla, personelin deprem ve yangın durumundan etkilenmesi halinde yapması gereken müdahaleleri uygulamaya döktü.

Manisa genelinde sorunsuz bir altyapı için çalışmalarını sürdüren, bu hizmetleri yaparken iş güvenliği ve işçi sağlığına da büyük önem veren MASKİ Genel Müdürlüğü, her türlü iş sahasında meydana gelebilecek kaza ve afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla yürüttüğü iş güvenliğinin sağlanması çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanların risklerden korunması için verilen çeşitli eğitimler sonrasında MASKİ, teorik bilgilerin uygulamaya dökülmesi amacıyla bir tatbikat düzenledi. Salihli Atıksu Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen ve MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğünce organize edilen tatbikata, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı da destek verdi. İSG Uzmanı Ruhan Bayraktar tarafından tatbik ettirilen senaryo gereği, yönetmelikte yer alan acil durum söndürme ve tahliye planı uygulandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü “Personellerimizin olabilecek kaza riskine karşı bu gibi durumlarda bilinçli şekilde hareket edebilmeleri adına eğitim ve uygulamalar yapmaya devam ediyoruz. Kişisel koruyucu donanımların kullanılmasından, tehlike anlarında sergilenmesi gereken davranışlara kadar gerekli tüm bilgileri aktardığımız personelimiz, eğitimlerde öğrendiklerini bugün tatbik ettiler. Eğitimleri veriyoruz ama inşallah bunlar uygulanmaz ancak mevcut risklere karşı da bu bilinçle hareket etmeye devam etmek zorundayız” dedi.