MASKİ'de periyodik araç bakımları ile hizmet aksamıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü yatırımlarda kullandığı iş makinesi ve ekipmanları ile bünyesinde bulunan araçların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını yürütmek adına bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma sayesinde idarenin araç filosunda bulunan tüm araçların periyodik bakımları yapılarak hizmetlerin aksamadan devam etmesi sağlanıyor.

“Büyük gayret sarf etmeye devam edeceğiz”

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “17 ilçemizde görev yapan araçlarımızı daha verimli hale getirmek veya arızaları varsa erken müdahale etmek için kontrollerimiz sık sık gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet gitmesi, il ve ilçe genelinde yaptığımız çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlanması için büyük gayret sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.