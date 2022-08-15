MASKİ'de Soma yatırımları değerlendirildi

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'ı ziyaret etti. Genel Müdür Aslay, “17 ilçemizin tamamında olduğu gibi Soma'mızda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün belirlediği hedef ve vizyon doğrultusunda birbirinden önemli projelere hayat verdik” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u makamında ağırladı. Ziyarette, Soma Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabır Tuna, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gürkan Koyuncu ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever de yer aldı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, kendilerini makamında ağırlayan Genel Müdür Aslay'a teşekkür ederek, Soma'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından çok önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Başkan Tulup, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde ilçemizin refah seviyesini yükselten yatırımlara bir bir hayat verildi. Manisa, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra sorunlarımız tek tek belirlenerek kalıcı yatırımlar yapıldı. Hizmetleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e Somalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Soma'ya saymakla bitmeyecek birçok önemli yatırım yaptık”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Soma Belediye Başkanımıza nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum. 17 ilçemizin tamamında olduğu gibi Soma'mızda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün belirlediği hedef ve vizyon doğrultusunda birbirinden önemli projelere hayat verdik. Öncelikle evsel nitelikli atıksu kirliliğine son vermek için 38 milyon TL yatırım bedeli ile Soma'ya modern bir atıksu arıtma tesisi kazandırdık. Kırsal kalkınma noktasında büyük öneme sahip 101 ve 154 Mahalle Projemiz ile 14 mahallemizin alt ve üstyapısını yeniledik. Soma merkezde yağışlı havalarda meydana gelen taşkın sorununa yaptığımız 18 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasıyla son verdik. İlçe merkezine hizmet veren deponun yerine 7.500 tonluk yeni bir içme suyu deposu inşa ettik. Bu sayede, Soma'ya ulaşan içme suyunun hem verimini hem de kalitesini artırdık. Merkez Hamidiye İçme Suyu İsale Hattı döşeme işimiz ile kesintisiz su için bir önemli çalışmayı daha tamamladık. Kırsal mahallelerimizde yer alan 63 adet içme suyu deposunu yeniledik. 25 adet içme suyu sondajı açtık. Sözün özü; Soma'da 112 milyon TL yatırım bedeliyle saymakla bitmeyecek birçok önemli yatırıma hayat verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Soma ilçemize yatırım ve hizmetlerimiz devam edecek” dedi.