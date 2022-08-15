MASKİ'den Akhisar merkezde panel çit imalatı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarını daha güvenli bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Akhisar merkez Cumhuriyet Mahallesinde panel çit işine imza atıldı. Mahallede ıslahlı dere yatağında 300 metre panel çit montajı yapılırken MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Çevik'e, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, MASKİ İlçe Şefi Ali Tekinol ve teknik personel eşlik etti. Mahalle Muhtarı Kadir Zengin de inceleme programına eşlik etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Dere yataklarını güvenli bir yapıya kavuşturmak için yoğun tempoda çalışıyoruz. Bu çerçevede, Akhisar merkez Cumhuriyet Mahallesinde çocuk parkı yanında bulunan dere yatağında panel çit montajı işimizi tamamladık. Çalışmamız ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.