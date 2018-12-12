MASKİ'den çevreye katkı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın “Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliği” kapsamında atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması ile geri dönüşümü projesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, iş makinesi ve araçlardan çıkan 17 bin 580 kilo ağırlığındaki 449 adet lastiği ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmaya teslim etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granül ve toz haline getirilen kauçuk hammadde yürüyüş yollarına, spor sahalarına ve çocuk oyun gruplarının zeminlerine döşeniyor. Kentlerin peyzaj alanları, tenis sahaları, suni çim futbol sahalarında da kullanılacak olan hammadde, karayollarında asfalt katkı maddesine, lastik ayakkabıya ve bota dönüştürülüyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliğine MASKİ'nin de destek verdiğini belirtti. Aslay, “İdaremiz, bir yıl boyunca filosunda bulunan araçlardan çıkan ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüşüme kazandırdı. Bu proje sayesinde hem ülke ekonomisine de hem de çevreye katkıda bulunduk. Ekonomik ve çevresel kalkınma noktasında çalışmalarımıza bu anlayış doğrultusunda devam edeceğiz” dedi.