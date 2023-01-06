MASKİ'den daha sağlam altyapı için gece mesaisi

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sorunsuz altyapı için çalışıyor. Yaşanabilecek su kesintilerine karşı kalıcı önlemler almak için birçok projeyi hayata geçiren idare, Manisa merkezindeki içme suyu ana hatlarında bakım onarım ve hat vanası değiştirme çalışması gerçekleştirdi. İlk olarak idarenin sosyal medya hesaplarından 1 gün önceden 5 Ocak Perşembe gününü 6 Ocak Cuma gününe bağlayan gece planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilecek mahallelerdeki tüm abonelere SMS gönderildi. MASKİ, çalışma yapılacak olan 2 ayrı alanı tüm güvenlik önlemlerini alarak hazır hale getirdi. Yapılan kazı sonrasında vana değişimi yapılacak olan hattın içindeki su boşaltıldı. Daha sonra yapılan müdahale ile vana değişimi yapıldı ve hat yeniden sağlıklı hale getirildi. Gece geç saatlere kadar yapılan özverili çalışma ile soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı şu günlerde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasına da izin verilmedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Manisa'mızın 17 ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda Manisalı hemşehrilerimize daha sağlıklı altyapı sağlamak amacıyla gece gündüz çalışmalar yapıyoruz. Manisa merkezimizin sorunsuz bir içme suyu altyapısına ulaşması amacıyla merkezdeki içme suyu ana hatlarında da iyileştirme bakım onarım ve hat vanası değişimi çalışması gerçekleştirdik. Çalışma öncesinde bölgedeki tüm abonelere SMS mesajı gönderildi. Sosyal Medya hesaplarımızdan duyurusu yapıldı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tüm güvenlik önlemlerini alarak çalışmalarını sabaha karşı tamamladılar. Daha sağlıklı, kesintisiz ve modern bir altyapı ağı oluşturmak ve hizmet kalitemizi artırmak için gece gündüz proje üretiyor, yatırımlarımızı bu noktada sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarıma yapmış oldukları özverili çalışma dolayısıyla da teşekkür ediyorum” dedi.