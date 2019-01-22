MASKİ'den Demirci'nin mahallelerinde ızgara temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yağışlardan olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla yol güzergahlarındaki yağmur suyu ızgara temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Demirci ilçesine bağlı merkez mahallelerinde tıkalı olan noktalar tespit edilerek yağmur suyu ızgaraları temizlendi. Yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması için çalışmalara devam eden MASKİ, yağmur suyu ızgaralarının temizliğini özenle yürüterek vatandaşların sorunsuz bir kış dönemi geçirmesi için gerekli her türlü önlemi alıyor.