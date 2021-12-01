İhlas Haber Ajansı

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MASKİ'den dere temizliği

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Güneşli mahallesinde dere temizliği gerçekleştirdi.


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmaları ile temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Gördes ilçesine bağlı Güneşli mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağındaki zararlı maddeler uzaklaştırılırken, oluşabilecek taşkınlara karşı da önlem alındı. Dere yatağının hanelere yakın olması nedeniyle yapılan temizlik vatandaşların da takdirini topladı.

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