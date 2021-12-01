MASKİ'den dere temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmaları ile temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Gördes ilçesine bağlı Güneşli mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağındaki zararlı maddeler uzaklaştırılırken, oluşabilecek taşkınlara karşı da önlem alındı. Dere yatağının hanelere yakın olması nedeniyle yapılan temizlik vatandaşların da takdirini topladı.