MASKİ'den dere temizliği ve içme suyu çalışmaları

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Akhisar ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi'nde yürütülen 800 metrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Öte yandan MASKİ tarafından Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesinde 200 metrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmalarıyla il genelinde oluşabilecek taşkın sıkıntılarına karşı önlem alıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi'nde yürütülen 800 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntılarına karşı önlem alınırken, suyun akışını engelleyecek rüsubat da uzaklaştırıldı.

Sarıpınar mahallesine yeni içme suyu şebeke hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nde 200 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışması gerçekleştirildi. Kısa sürede çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlara kesintisiz ve daha kaliteli su imkanı sağlandı.