MASKİ'den ‘Dere yatakları ve kanallara çöp atmayın' uyarısı

İdare, dere yatakları ve kanallara çöp atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalar ile yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumlara son veriyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesi Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Barbaros Mahalleleri ile Şehzadeler ilçesi Nurlupınar mahallesinden geçen DSİ sulama kanalında tıkalı menfez önü, Yunusemre ilçesi Lalapaşa ve Dış Mahalleden geçen Haydar deresinde yatak ve menfez önü temizliği, Yunusemre ilçesi Evrenos mahallesinden geçen Karaçay deresinde yatak temizliği ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinden geçen Safrançayı deresinde temizlik yapıldı. Yapılan çalışmalarda, dere yatakları üzerinde biriken zararlı maddeler uzaklaştırıldı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı yapılan çalışmalar mahalle muhtarları ve vatandaşların takdirini topladı. İdare dere yatakları ve kanallara çöp atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

“Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması gerekiyor”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Küresel ısınmanın etkileri bazen mevsimlerin yer değiştirmesi ile bazen de kuvvetli ve şiddetli yağışlarla kendini gösteriyor. Manisa da geçtiğimiz aylarda çok şiddetli yağışlara maruz kaldı ve taşkınlar meydana geldi. MASKİ olarak bu yağışların vahim bir tablo ortaya çıkarmaması için canla başla çalıştık. İl genelindeki derelerimizde temizlik ve ıslah çalışmalarımızı durmadan devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dere yataklarını çöp olarak kullanmayalım. Temizlik esnasında ekiplerimizin çalışmalarından yatak, koltuk, envai çeşit futbol topu, pet şişe, damacana, buzdolabı, evsel atık, çuvallar ve molozlar yani aklınıza gelen her şey çıktı. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz” dedi.