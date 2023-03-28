MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi

"Daha Temiz Bir Manisa" hedefiyle il genelinde dere temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından teyakkuza geçti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yaşanabilecek olabilecek su taşkınlarının önüne geçilebilmesi adına il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından teyakkuza geçen ekipler, Manisa merkez ve ilçelerde bulunan dere yatakları ile sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı. Yağış nedeniyle herhangi bir taşkın yaşanmaması adına mesai harcayan ekipler, 21 ayrı taşkın saha kontrol noktasına yoğunlaşarak temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve şube müdürleri de Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan Çakaldere'de gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

"Manisa halkımızı herhangi bir sıkıntıya düşürmeyeceğiz"

Sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan Daire Başkanı Mümin Deniz, "MASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı çevre koruma ekipleri, yapılan yağış uyarısının ardından Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizin taşkın saha kontrol noktalarında temizlik çalışması başlattı. 8 adet kapalı deremiz, 21 adet taşkın saha kontrol noktamız mevcut. Bu bölgelerin temizliğini tedbir olarak genellikle yağış öncesi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz de gerek iş makineleriyle gerek kamyonlarla taşkın kontrol noktalarındaki derelerimizin kapalı kesite döndüğü yerlerde temizlik çalışması yapıyor. Ekiplerimiz taşkınların önlenmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam etmektedirler. Manisa halkımızı herhangi bir sıkıntıya düşürmeden sorunları çözme noktasında gayretimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.