MASKİ'den Gediz Nehri'nin kirliliği ile ilgili açıklama

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son günlerde basında yer alan ve Gediz Nehri'ni konu alan haberler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. MASKİ'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 7 yıllık genç bir kurum olmamıza rağmen hem Gediz'in hem de Bakırçay'ın evsel nitelikli atık sulardan arındırılması ve temizlenmesi noktasında büyük yatırımlar yaptık. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün ‘Gelecek Seçimler için Değil, Gelecek Nesiller için Çalışıyoruz' ifadesiyle önceliğimiz her zaman çevreci yatırımlar olmuştur. İdaremiz kurulmadan önce nüfusun yüzde 34'üne atık su arıtma hizmeti verilirken, kısa sürede yapılan yeni atık su arıtma tesisleri ve atıl tesislerin yeniden çalıştırılmaya başlanması ile birlikte bu rakamı yüzde 77 seviyelerine taşıdık. Sarıgöl ilçemizde yeni bir tesisimizin inşaatı devam ederken, Demirci ve Selendi ilçelerimize yapılacak tesislerimizin ihaleleri yapıldı. Köprübaşı ilçemize de kazandıracağımız tesis ile atık su arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi bırakmayacağız. Gediz ve Bakırçay'ın evsel atık sulardan temizlenmesine yönelik yaptığımız bu yatırımlar ile en çok atık su arıtma tesisi ve altyapı yapan idare ödüllerinin de sahibi olduğumuzu ifade etmekten büyük gurur duyuyoruz. Basında çıkan haberlerde yer alan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi çıkışı, Akhisar Zeytin Organize Sanayi Bölgesi ya da diğer işletmelerden kaynaklanan atık suların arıtımı ve denetimi yetki ve sorumluluğumuz dışındadır. MASKİ de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi gibi sadece evsel nitelikli atık suları arıtmak ile yükümlüdür. Ayrıca Gediz'in temizlenmesi noktasında nehrin doğduğu noktadan nehri besleyen kollara kadar her bölgedeki kurum ve kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır. Haberde belirtilen Uşak Organize Sanayi Bölgesi Beylerhan köyü, Güneli köyü, Gediz Atıksu Arıtma Tesisi gibi alanlar da Manisa il sınırlarının dışında olmakla birlikte ilgili kurumlar arıtım ve denetim çalışmaları yürütmelidir. İzmir il sınırlarından Manisa'ya gelerek Gediz'i ve sonrasında da İzmir Körfezi'nin kirliliğine ciddi oranda etki eden Nif Çayı için de öncelikle kirlilik oranı ölçülmeli ve ilgili belediyenin ya da kurumların önlem alması gerekmektedir. Bu neden ile her kurum ve belediyenin kendi il sınırları içerisindeki kirlilik oranlarını düşürerek hareket etmesi gerektiğine inanıyor, evlatlarımızın geleceği için su ve atık su hizmetlerini siyaset konusu olmadan sürdürülmesini öneriyoruz”