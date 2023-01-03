MASKİ'den il genelinde altyapı çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü, bin 88 mahallenin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için aralıksız çalışmaya devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesinde bin 500 metrelik içme suyu isale hattındaki yenileme çalışmasına da başlandı. Eski hatta meydana gelen arızalar sebebiyle gerçekleştirilen yeni çalışma ile Kargınışıklar'ın altyapı sorunu son bulacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla il genelindeki yağmur suyu ızgara yapımlarını sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yağışlı havalarda vatandaşların sorun yaşamaması adına Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen mahallesinde su taşkını yaşanabilecek noktalarda yağmur suyu ızgara montajı gerçekleştirildi. Mahalle muhtarı Hüseyin Önal, çalışmanın önemli olduğunu belirterek, “MASKİ yağmurlu havalarda su taşkınları olmaması için gereken önlemleri alıyor” dedi. Muhtar Önal, ızgara montajı için MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Soma'da yeni sanayi sitesi esnafının altyapı ihtiyacına çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Soma ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan yeni sanayi sitesinde kanalizasyon hattı çalışması yapıldı. Her geçen gün sayıları artan ticarethanelerin altyapı sorunu yaşamaması için yapılan ve 280 metre uzunluğunda olan hat çalışması hızlı bir şekilde tamamlandı. Yapılan çalışma nedeniyle MASKİ'ye teşekkürlerini ileten sanayi sitesi esnafı, altyapı konusunda sorun yaşamayacakları için memnuniyet duyduklarını belirttiler.