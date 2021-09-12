MASKİ'den il genelinde altyapı çalışması

Öte yandan MASKİ ekipleri Akhisar ilçesine bağlı Sakarkaya mahallesinde mevcut sondajın yetersiz gelmeye başlamasından dolayı yeni bir sondaj kuyusu açtı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde de içme suyu depolarının bakım onarım ve revizyon çalışmalarını yapıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kurudere Mahallesinde de başlanan çalışmalar tamamlandı. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Son olarak himaye çiti ile de çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin önüne geçildi.

MASKİ'den Kula merkezde altyapı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kula Merkez Akgün Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattının bir bölümü yenilendi. Yapılan çalışma ile mahallede yaşanan altyapı sıkıntısı ortadan kaldırıldı.

Sakarkaya Mahallesi'ne yeni su kaynağı

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Sakarkaya mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 5 litre verime sahip olan sondaja Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından pompa montajı da yapıldı. Elektrik ve terfi hattı bağlantılarının tamamlanmasının ardından mahalleliler sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacak.