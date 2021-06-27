MASKİ'den il genelinde içme suyu hattı ve dere temizliği çalışması

Öte yandan MASKİ ekipleri Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesinde 5 kilometrelik dere temizliği işi yaparak, bölgedeki tarım arazilerinin olası taşkınlara karşı zarar görmesinin önüne geçti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak vatandaşlara kesintisiz su sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde yıllar önce döşenen ve sürekli patlak veren içme suyu isale hattında 600 metrelik yenileme çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile mahallede yaşanan su sorunu çözüldü ve sürekli ve kaliteli içme suyu temin edildi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Gözlet Mahallesindeki çalışmalar da sürdürülüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gözlet'e saatte 20 ton su verimliliğine sahip yeni sondaj kuyusu kazandırıldı. Açılan sondajın bağlantısının yapılması için de, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından pompa montajı yapıldı. Yürütülen çalışma sayesinde vatandaşlara ulaşan suyun daha da kaliteli ve kesintisiz olması sağlanacak.

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesinde 5 kilometrelik dere temizliği yapıldı. Yapılan çalışma ile dere üzerinde biriken zararlı maddeler temizlenerek suyun akışının sağlıklı olması sağlanırken, bölgedeki tarım arazilerinin taşkınlara karşı korunması sağlandı.