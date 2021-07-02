MASKİ'den İlyaslar Mahallesi'ne AAT müjdesi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesine atıksu arıtma tesisi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Karakurt Mahallesinde bulunan atıksu arıtma tesisinde mahalle muhtarları ve vatandaşları ağırlayan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'e Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ünal Kıykaç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, da eşlik etti. İlyaslar Mahalle Muhtarı Faruk Yayla'ya mahalleye yapılacak atıksu arıtma tesisi projesinin tamamlandığını ve yakın zamanda da inşa çalışmalarının başlayacağının müjdesini veren Gökhan Çevik, Kırkağaç Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığına seçilen İlyaslar Muhtarı Faruk Yayla'yı tebrik ederek hediye takdim etti.

İlyaslar Mahallesine yapılacak olan atıksu arıtma tesisi müjdesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, “Mahallemize yapılacak olan atıksu arıtma tesisi bizim için önemli bir hizmet olacak. Sorunlarımız var ve bu sorunların çözülecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Karakurt mahallesinde bulunan atıksu arıtma tesisi de muhteşem bir tesis. Adeta içerisinde piknik yapabileceğiniz kadar kokusu olmayan modern bir tesis yapılmış. Böylesine harika bir tesisin mahallemizde de yapılacak olması bizleri gururlandırdı" diye konuştu.