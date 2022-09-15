MASKİ'den kanalizasyon hattı ve içme suyu deposu çalışmaları

Ayrıca MASKİ tarafından Kula ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi Burgaz bağlısına daha sağlıklı içme suyu temini amacıyla 50 metreküplük prefabrik betonarme içme suyu deposu çalışmaları da tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana vatandaş odaklı hizmetleriyle yüzleri güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevesinde, 101 Mahalle Projesi ile alt ve üstyapı dönüşümü için yoğun mesai harcandı. Projenin yapıldığı dönemde yol olarak belirlenmemiş alanlarla ilgili sorun Yunusemre Belediyesi tarafından çözüldü. Gerekli planlamaları yapan MASKİ de, mahallede kısmi içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedi. Bin 088 mahalleye eşit hizmet götürmek için yoğun mesai harcayan MASKİ, altyapı yaptığı noktalarda üstyapı işine de başladı. Siyasi parti temsilcilerinin çıkar amaçlı söylemlerine göre değil, belirli bir programa göre çalışan İdare, bir sıkıntıya daha son verdi. Çamlıca'daki yaz ve kış nüfusunun farklılık göstermesi sebebiyle su ihtiyacı değişiyor. Çamlıca mahallesine verilen su, nüfusun ihtiyacından fazla ancak özellikle yaz aylarında bahçe sulaması yapılmasından kaynaklı olarak üst kotlarda kısmi süreli kesintiler yaşanabiliyor.

Güvercinlik Mahallesine kesintisiz içme suyu deposu

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik betonarme içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kula ilçesine bağlı Güvercinlik mahallesi Burgaz bağlısına hizmet edecek 50 metreküplük prefabrik betonarme bir deponun montajı yapıldı. Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak olan prefabrik depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak. Mahalle muhtarı İsmail Delibay, çalışmanın büyük önem arz ettiğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti.