MASKİ'den Kayacık Mahallesi dere çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, dere yataklarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda idare tarafından Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesindeki dere yatağında beton büz, ve koruge boru çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında mahalle içerisinden geçen derenin ekonomik ömrünü tamamlayan kesitlerinde 420 metrelik yeni bir yağmur suyu drenaj hattı oluşturuldu. Drenaj hattının tamamlanmasının ardından çalışmalardan dolayı bozulan yolda 3 binmetrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması yapıldı. Çalışma ile yaşanan sorunlar ortadan kaldırıldı, mahalle halkı rahat bir nefes aldı.

Mahalle için önemli bir yatarımı gerçekleştirdiklerini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Kayacık Mahallemiz içerisinde iki ayrı derenin bazı bölümleri kapalı kesitte akıyordu. Mevcut yapılar ekonomik ömrünü tamamladığı için kesit yetersizliğinden içerisi mil ile dolmuştu. Bunun sonucunda sular geçiş yapamadığı için yola taşıyordu. Kapalı kesitle devam eden 2 ayrı köy içi deresinde ömrünü tamamlamış yapının yerine 420 metre uzunluğunda yeni bir yağmur suyu drenaj hattı çalışması yaptık. Drenaj hattının tamamlanmasının ardından bozulan yolda 3 bin metrekare kilit parke taşı döşeme işini de tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde Manisa genelinde mahallelerimize hizmet etmekten dolayı mutluyuz” dedi.

50 yılı kurtaracak bir çalışma yapıldığını belirten Mahalle Muhtarı Ali Çiftçi, "Mahallemizdeki dere ile ilgili sorunlar yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Gerekli incelemenin ardından büyük bir çalışma yapıldı. Önümüzdeki 50 yılımızı garantiye alacak bir çalışma yapıldı” diye konuştu.