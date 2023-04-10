MASKİ'den Kepenekli'ye 15 milyon TL'lik yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu çalışmalarında alt ve üstyapıda dönüşümü yaşayacak olan Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesi'ni ziyaret eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, 15 milyon TL'lik yatırımın Kepenekli Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde hayata geçirdiği alt ve üstyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 15 milyon TL yatırım bedeliyle Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesi'nin alt ve üstyapısı yenilenecek. Çalışmalar öncesi MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Bayram Gürdemir, Esat Haçin, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu ve teknik ekip Kepenekli Mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, çalışmaların mahalle sakinlerine şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Alt ve üstyapı çalışmaları

Mahallede ilk olarak gerçekleştirilecek olan altyapı çalışmaları:

4 bin 200 metre içme suyu, 3 bin 600 metre kanalizasyon, 1 adet 500 kişilik fosseptik inşaatı çalışmaları tamamlanacak. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları dahilinde 18 bin metrekarelik kilit parke döşeme işine başlanacak. 15 milyon TL yatırım bedeliyle kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarla birlikte Kepenekli Mahallesi'nin çehresi değişecek.

"Mahallenizi evladiyelik hale getireceğiz"

Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Saruhanlı ilçe merkezi ve köyden beldeye dönüşen mahallelerimizde ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. En kısa zamanda Kepenekli Mahallemiz'de de yatırım çalışmalarına başlayacağız. İlk olarak altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Üstyapı çalışmalarında sokakların hepsi sil baştan yenilecek. Mahallemize 15 milyon TL bedelinde ciddi bir yatırım gerçekleştireceğiz. Çalışmalar bittiğinde sizler de göreceksiniz, mahallenizi evladiyelik hale getireceğiz. Şimdiden mahallemize hayırlı olmasını diliyoruz. Cengiz Başkanımızın ve Genel Müdürümüzün selamlarını iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"40 yıllık altyapımız var"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz, Ergün'e şimdiden vereceği hizmetlerden dolayı mahallesi ve şahsı adına teşekkür eden Kepenekli Mahallesi Muhtarı Mehmet Çulha, "Öncelikle Cengiz Başkanımıza mahallemize verecek olduğu hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. 40 yıllık bir altyapımız vardı, iyi olacağını umuyorum" diye konuştu.