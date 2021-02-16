MASKİ'den MCBÜ'de inceleme

Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında MCBÜ Hastane alanı ve çevresinde incelemelerde bulunuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'a ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz ile Prof. Dr. Ramazan Gökbunar da yer aldı. Ziyaretten sonra MCBÜ Hastane alanı ve çevresinde sahada incelemelerde bulunuldu. Genel Müdür Aslay, aşırı yağışlarda hastane alanı içerisinde yaşanan sıkıntıların tespiti ve neler yapılabileceği ile ilgili yerinde incelemelerde bulunduklarını belirtti. İl genelinde tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde hareket ettiklerini ve hizmet alanlarındaki her konuda yardımcı olduklarını ifade eden Aslay, yaptıkları her çalışmada Manisa'nın ve Manisalıların menfaatini gözettiklerini söyledi. Rektör Ataç ve Genel Müdür Aslay, Manisa'ya hizmet noktasında iki kurumun işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.