MASKİ'den menfezleri kullananlara uyarı

MASKI Genel Müdürlüğü, son günlerde Manisa'da etkili olan kuvvetli ve sağanak yağışlar sonrasında demir yollarının altında bulunan menfezleri su bastığına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Demiryollarının altındaki menfezlerin su tahliyesi için ilgili kurum tarafından yapıldığını ve UKOME tarafından da bu menfezlerin geçişlere kapatıldığı bildirildi.

Manisa'da etkili olan sağanak ve kuvvetli yağışlarda MASKİ Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba gösterdi. Manisa'daki bazı noktaların sel ve taşkın sahası olarak belirtilmesine rağmen bir takım basın yayın organlarında araştırma yapmadan Manisa'da su baskınları yaşandı gibi haberler yapılması üzerine MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekler kamuoyuyla paylaşıldı.

“Demir yolunun altındaki menfezler su tahliyesi için yapılmıştır”

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa şehir merkezinden geçen tren yolunun altına bazı bölgelerde yapılan menfezlerin araç ve yaya geçişi için değil, yağışlı havalarda su tahliyesi için yapıldığını ifade etti. UKOME kararıyla da araç trafiğine kapatılan menfezlere giriş yapılmaması gerektiği de trafik levhaları ile belirtilirken, menfez girişlerine, “Bu menfez su tahliyesi için yapılmış olduğundan UKOME'nin 18/02/2021 tarih ve 2021/01 sayılı kararı gereğince araç geçişine yasaklanmıştır” ifadesi asıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için bu menfezleri kullanmaması önemle istendi.