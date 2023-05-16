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MASKİ'den Mersinli Mahallesi'nde menfez çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi’ndeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'ndeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'ndeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi, hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.


Mahalle Muhtarı Ali Yaman, "Çalışma çok güzel oldu. Arazi geçişimizi kolaylaştıran, can ve mal güvenliğimizi sağlayan önemli bir iş yapıldı. Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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