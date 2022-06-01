MASKİ'den minik öğrencilere su tasarrufu eğitimi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılından bu yana su tasarrufu eğitimlerine devam ederek, son yıllarda etkisini artıran kuraklık riskine karşı il genelinde bu güne kadar sayısız eğitim verdi. Bu çerçevede, Sarıgöl ilçesinde bulunan Şehit Esin Akay İlkokulunda suyun tasarruflu kullanımı konusunda çocuklar ile bir araya gelindi. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da ziyarette minik öğrencilere Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, “Çocuklarımız bizim aydınlık geleceğimiz. Minik öğrencilerimizi su tasarrufu eğitimleri ile bilinçlendirmeyi hızla sürdüreceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için projemize büyük bir özveri ile devam edeceğiz. İdare olarak çocuklarımıza erken yaşlarda verdiğimiz bu eğitimin, ilerleyen yıllarda etkisini göstereceğini geleceğe ışık saçarak emin adımlarla ilerleyeceğimizden eminiz. Daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul idaresi ve değerli eğitmenler, MASKİ'nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.