MASKİ'den Paşaköy'de yeni imara açılan sokaklara yeni hat

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile alt ve üstyapısını yenilediği belde durumundan mahalleye dönüşen Paşaköy'de yeni imara açılan sokaklara içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kentin gün geçtikçe artan altyapı ihtiyacına yönelik çözüm üretmeye devam ediyor. Saruhanlı ilçesinde de MASKİ ekipleri, Paşaköy Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı imalatı yapıyor. İmara yeni açılan sokaklarda gerçekleştirilen çalışma ile bölgede ikamet edecek vatandaşa gerekli içme suyu altyapısı temin edilecek. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik de çalışmaları yerinde takip etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı belde durumundan mahalleye dönüşen Paşaköy'de geçtiğimiz yıllarda altyapı çalışması yaptı. Mahallede 20 kilometre içme suyu hattı ile 16 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Ayrıca mahallede 2,5 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kilit parke taş döşemesi de yapılan mahalle yepyeni bir yapıya kavuştu.

Başkan Ergün'e teşekkür etti

Mahalle Muhtarı Recai Tekel, çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıllarda alt ve üstyapımız da yenilenmişti. Şimdi de yeni imara açılan sokaklara hat döşeniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.