MASKİ'den sondaj ve altyapı çalışmaları

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi'ne yeni bir sondaj kuyusu kazandırılırken, Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesi'nde ilave içme suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali mahallesinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında derinliği 300 metre olan sondaj kuyusundan elde edilen su verimi, saniyede 4 litre olarak ölçüldü. Alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildi.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesinde ilave içme suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. 450 metrelik hat ile mahallenin artan nüfusunun içme suyu ihtiyacı karşılanacak.