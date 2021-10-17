MASKİ'den su baskınlarına karşı önemli açıklama

Açıklamada, özel mülkiyet sınırları içerisinde yer alan kanalizasyon bağlantılarının sorumluluğunun hane sahiplerine ait olduğu belirtilerek, özellikle bodrum katlarını su basmaması için çekvalf ve pompa sistemi kurulması ve çatı oluklarının kanalizasyon hattına bağlanmamasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapılarda sorumluluk alanına ilişkin açıklama yaptı. Özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan parsel bağlantıları ve buna bağlı olarak bodrum ve zemin katlarda alınması gereken zorunlu önlemlerin hane sahiplerinin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Bugüne kadar yapılan kontrollerde apartman mülkiyetinde kalan birçok atık su tesisatı ve altyapı bağlantılarında mevzuat kapsamında zorunlu olan önlemlerin alınmamış olduğunun görüldüğü vurgulandı. Önlem alınmayan noktalarda da yağışlı günlerde kanal taşma sorunu yaşandığı ifade edildi. Bodrum katı olan binalar için sıhhi tesisatlarında ve kanalizasyon bağlantılarında çek-valf, pompa ve benzeri gibi önlemlerim alınması gerektiği belirtildi.

Ayrıca yetkililer, çatı ve balkondan gelen yağmur sularının drenaj boruları ile atık su parsel bacasına bağlanmasının yoğun yağışlarda hat taşıma kapasitesinin aşılmasına ve bodrum kat gibi düşük zeminlerde su taşkınları yaşanmasına neden olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda önlem amacıyla çatı ve balkonlardan gelen yağmur sularının atık su parsel bacasından ayrılması, olası su taşkınlarının önüne geçeceği ifade edildi. MASKİ yetkilileri, içinde bulunulan kış mevsiminde benzer problemlerin yaşanmaması için vatandaşların mülkiyet sınırları içerisinde yer alan bağlantılar için gerekli önlemleri almasını istedi.

MASKİ yetkilileri, kendi sorumluluk sahalarında olan ana kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını çalışır durumda tutmak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olduklarını da hatırtlattı.