MASKİ'den su kayıp kaçaklarına teknolojik müdahale

Çalışmalarla su israfının önüne geçilerek, vatandaşların kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.

Manisa merkez ve ilçelerinde su tasarrufunu sağlamak ve israfını önlemek için çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolü gerçekleştirilerek, yüzeye çıkmayan arızanın bulunduğu bölge titizlikle tespit ediliyor. Tespit edilen arıza noktasal olarak ekipler tarafından kazılarak ve onarımı yapılarak kısa bir süre içerisinde kaçak önlenmiş oluyor. Çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük çaplı kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.

“Oluşan arızalara hızlı müdahale etme gayretindeyiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak suyun korunması ve israfını önlemeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi amacıyla teknolojik imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan su kaçak tespit cihazı ile düzenli olarak saha kontrolleri yapılıyor, yüzeye çıkmayan su kaçakları tespit ediliyor. Yapılan çalışma ile arıza yerinin tespit edilmesi, kazı çalışmasının en az şekilde yapılması da ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlıyor. Böylece arıza büyümeden vatandaşlarımızın mağduriyetini önlüyor ve en önemlisi de en değerli kaynağımız olan suyun israf edilmesinin önüne geçiyoruz. Suyumuzu korumak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.