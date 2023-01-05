MASKİ'den su kesintisi uyarısı

MASKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmet kalitesini arttırmak amacıyla içme suyu ana hatlarında bakım onarım ve hat vanası değiştirme işi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gece saatlerinde yürüteceğimiz çalışma çerçevesinde, 05 Ocak 2023 Perşembe gününü 6 Ocak 2023 Cuma'ya bağlayan gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden; 1. Anafartalar, 2. Anafartalar, Arda, Çarşı, Göktaşlı, Utku, Yarhasanlar, Dinçer mahallerinin tamamı, Tevfikiye, Ayn-ı Ali, Ahmet Bedevi, Göktaşlı ve Saruhan mahallelerinin bir kısmında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yasanabilir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur" denildi.