MASKİ'den ‘Su sayaçlarınızı soğuktan koruyunuz!' uyarısı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle vatandaşları sayaçlarını soğuktan koruması için uyardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su sayaçlarının soğuktan korunması yönünde uyarılarda bulundu. MASKİ, Manisa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle su sayaçlarının zarar görmemesi için vatandaşları uyararak, sayaçların bulunduğu yerin soğuk hava akımına karşı muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

Sayaçlar nasıl korunmalı?

MASKİ, açıkta kalan su borularının izocam, bez ve yün parçası, talaş ya da kılıfla kaplanmasını önererek, sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir koruma yapılmasının da sayacın korunması açısından fayda sağlayacağını belirtti. Alınan her türlü önleme rağmen sayaçlarda donma meydana gelmesi durumunda hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile temas ettirilmemesi vurgulanarak, vananın kapatılıp su akışının kesilmesi gerektiği ifade edildi. Bu gibi sorunlarla karşılan abonelerin 185 Çözüm Merkezi'ni arayarak konuyla ilgili yardım alabilecekleri bildirildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, abonelerin sayaçlarını korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduklarını söyleyerek, “Donan sayaçların onarımı yüksek maliyetler gerektirebiliyor. Hatta gövdesi patlayan sayaçların ne yazık ki tamir imkanı da bulunmuyor ve bu sayaçlar hurdaya çıkıyor. Ayrıca bu donmalar büyük miktarda su kaybına neden olacağı için su kesintileri de yaşanabilmektedir. Bu nedenle çok şiddetli soğuklarda muslukların donmasını önleyecek küçük bir miktarda açık bırakılmasını ve sayaç ile tesisatta durgun su bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde bağlantı noktasından ya da vanasından su sızdıran sayaçların da, abone numaraları ile birlikte hemen idaremize bildirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, gübre gibi kolayca oksitlenme yapabilen nemli malzemeler de sayacın bulunduğu kısımdan uzaklaştırılmalıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için sayaçlarını koruma konusunda üzerlerine düşeni yaparak dikkatli davranmalarını öneriyoruz” dedi.