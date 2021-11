MASKİ'den vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışma

Öte yandan MASKİ ekipleri Selendi ilçesine bağlı Dedeler Mahallesinde bulunan içme suyu deposunda daha sağlıklı bir yapı için başladığı bakım-onarım ve tadilat çalışmasını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek ve her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile hem taşkınlara karşı önlem alındı hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinde başladığı içme suyu depolarının bakım onarım ve revziyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Dedeler Mahallesinde de içme suyu deposu baştan aşağıya yenilendi. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Himaye çiti ile de çevrilecek olan depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.