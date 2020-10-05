İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MASKİ'den Yunusemre'de 2,5 kilometrelik terfi hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesinde açılan sondajın 2,5 kilometrelik terfi hattı döşeme çalışmasına başlandı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesinde 216 metre derinlikte ulaşabildiği sondajın 2,5 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Enerji nakil hattının çekilmesinin ardından mahalleye kesintisiz ve daha sağlıklı su ulaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.