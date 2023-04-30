MASKİ'nin hizmetleri hız kesmiyor

MASKİ ekipleri il genelindeki çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Çalışmalar sayesinde özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşlar daha rahat bir yaşama kavuşturan MASKİ, teknolojiyi de kullanarak vatandaşa hizmete ulaşımda kolaylık sağlıyor.

Muhtardan Başkan Ergün'e teşekkür

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesindeki yeni açılan sondaja başlatılan yaklaşık 6 kilometrelik terfi hattı çalışması devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay, yetkili personel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışma tamamlandığında mahalleye daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlanmış olacak. Gökçeköy Mahallesi Muhtarı Zafer Deşek, “Mahallemizin içme suyu hattı eski olduğu için sürekli arızalar vermeye başlamıştı. Sorun yaşıyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü sıkıntımızı çözmek adına ilk önce sondaj açtı, ardından 6 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Yeni borularla hat döşemeleri devam ediyor. İnşallah artık mahallemiz su sorunu yaşamayacak. Mutluyuz. Yol çalışmalarından, dere temizliklerine kadar her türlü hizmeti gördük. ‘Efsane' Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Badınca Mahallesine daha sağlıklı altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesinde kanalizasyon hattının 300 metrelik kısmında hat yenileme çalışması gerçekleştirerek, bölgede meydana gelen arızalara da son verdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesinde kanalizasyon hattının 300 metrelik kısmında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma ile bölgedeki arızalara da son verildi. Mahalle muhtarı Raşit Erken, çalışmadan memnun kaldığını belirterek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Abonelik işlemlerinde e-devlet dönemi

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ise vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına teknolojiyi kullanarak “e-devlet üzerinden” hayata geçirdikleri yeni bir hizmet hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknolojiyi kullanarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza attıklarını belirten MASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Akbaş, e devlet üzerinden yeni bir hizmetin daha hayata geçirildiğini ifade ederek, bu hizmetin Manisa il genelinde tüm aboneler için aktif olarak kullanılmaya başlandığına değindi. Daire Başkanı Talip Akbaş, “Uygulamaya geçirdiğimiz yeni hizmetimizle Manisalılar artık evde, işyerinde her nerede olursa olsun cep telefonları yada bilgisayarları ile abonelik fesih işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor. Bugüne kadar 2055 vatandaşımız kurumumuza gelmeden aboneliklerini e devlet üzerinden kapatma imkanından faydalandı. Bu hizmetimizden en fazla yararlanan ilçemiz Yunusemre oldu. Sadece Yunusemre ilçemizde bugüne kadar 1033 abonemiz kuruma gelmek zorunda kalmadan e devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca yine aynı sistem üzerinden abonelik açma işlemlerinin demo çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız. Abonelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz” dedi.

“Yalnız değilsiniz ekipleri 14 binin üzerine işlem gerçekleştirdi”

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, abonelik işlemlerinin yanı sıra MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve birçok alanda Manisalılara hizmet veren “Yalnız Değilsiniz” ekiplerinin çalışmaları ile de bilgiler vererek, “Kurumumuz bünyesinde kurulan ve Manisalılara uzun yıllardır hizmet veren “Yalnız Değilsiniz” projemizle ekiplerimiz, kurumumuza ulaşamayan vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görmeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıl 14 binin üzerine bir işlem gerçekleştirdik. Bu nedenle kuruma gelemeyen vatandaşlarımıza da ulaşmak için bir ekip oluşturarak başarılı çalışmalara imza atmaya başladık. Oluşturduğumuz ekiplerimiz vatandaşlarımızın abonelik işlemleri ve su yüklemeleri konusunda birçok alanda yardımcı olmaya devam ediyor. Bunların yanında vatandaşlarımızın diğer kurumlarla da iş ve işlemleri varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.