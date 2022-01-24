MASKİ'nin Selendi merkezdeki altyapı çalışmaları sürüyor

Proje kapsamında 7 kilometre de yağmur suyu hattı döşeneceği Selendi'de 10 bin kişilik nüfusa hitap edecek atıksu arıtma tesisi de inşa edilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi merkezde yürüttüğü altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yüzde 50'si SUKAP Projesi kapsamında hibe olan 56 milyon TL'lik projede Şerefiye Mahallesinde içme suyu, Kurtuluş Mahallesinde kanalizasyon hattı imalatları yapılıyor. İlçe merkezinde 38 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon hattı imalatı yapılacak olan çalışma kapsamında 7 kilometre de yağmur suyu hattı döşenecek.

Evsel nitelikli atıksu kirliliğine son vermek adına il genelinde büyük bir atıksu arıtma tesisi hamlesi yürüten MASKİ, Selendi merkez için de 10 bin kişilik nüfusa hitap edecek bir tesis inşa edecek. Tesiste günde 840 bin metreküp atıksu arıtımı yapılacak.

“Uzun yıllar arkamıza bakmayacağız”

Yapılan çalışmaları değerlendiren Şerefiye Mahalle Muhtarı Muhsin Yılmaz, “Öncelikle Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Selendi'mizin su sorunu patlaklardan dolayı çok büyüktü. Ayrıca, Nurullah Savaş Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Uzun yıllar arkamıza bakmayacağız” derken, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Erdem Dilik ise şunları söyledi: “Çalışmadan çok memnunuz. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçe merkezimizin ve mahallemizin altyapı sorunu kalmayacak. Başkanımız gelecek nesiller için çalışıyor ve her yaptığı hizmet de bunu kanıtlar nitelikte.”